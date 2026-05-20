Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал турнира WTA 500 во Франции

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

На турнире во Франции Данилина выступает в паре с россиянкой Екатериной Александровой. В матче второго круга они встречались против дуэта американки Айши Мухаммад и венгерки Фанни Столар.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Данилиной и Александровой на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет противостояния — 7:5, 3:6, 10:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 41 минуту. За это время казахстанско-российский тандем совершил одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнта из девяти заработанных.

В полуфинале Анна с напарницей сыграет против первых сеянных турнира канадки Габриэллы Дабровски и бразильянки Луизы Стефани.