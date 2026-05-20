Саснович продолжает борьбу в квалификации «Ролан Гаррос»

Ранее отбор престижного турнира не прошли белоруски Алина Фалей и Ирина Шиманович, с основной сетки начнет свое выступление Арина Соболенко.

Источник: Sputnik.by
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 126 в мировом рейтинге WTA) пробилась в решающую стадию квалификационного раунда открытого чемпионата Франции.

Во втором круге отбора на «Ролан Гаррос» белоруска одержала более чем уверенную победу над представительницей хозяев турнира Осеан Доден (519-я).

Саснович обошлась без двойных ошибок и уступила только в одном гейме — 6:1, 6:0, исполнив четыре эйса и реализовав шесть из девяти брейк-поинтов.

Следующей соперницей белоруски в споре за путевку в основную сетку престижного состязания будет Марина Бассольс (177). В полуфинале квалификации испанская теннисистка одержала верх над экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии (6:3, 6:2).

Ранее квалификационный раунд покинули представительницы Беларуси Алена Фалей и Ирина Шиманович.

Матчи основной стадии турнира «Ролан Гаррос» с призовым фондом более $29 млн начнутся 24 мая. В основной сетке выступят 128 спортсменок, в их числе первая ракетка мира Арина Соболенко. В прошлом году белоруска уступила в финале американке Кори Гауфф.

