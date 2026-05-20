Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бублик с победы стартовал на последнем турнире перед «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно стартовал на грунтовом турнире ATP 250 в Женеве, передает корреспондент NUR.KZ.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Спортсмен, занимающий десятое место в мировом рейтинге, получил второй номер посева. Благодаря этому он автоматически попал во второй круг.

В своем стартовом матче Бублик встретился с литовцем Эдасом Бутвиласом — 253-й ракеткой мира, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Казахстанец одержал победу со счетом 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время Бублик выполнил четыре эйса, допустил столько же двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов, ни разу не отдав собственную подачу.

В четвертьфинале казахстанец встретится с французом Артуром Риндеркнешем, который занимает 24-е место в мировом рейтинге и получил пятый номер посева.

Турнир в Женеве — последний для Бублика перед грунтовым мэйджором «Ролан Гаррос».