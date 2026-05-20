Александр Бублик с победы стартовал на последнем турнире перед «Ролан Гаррос»

Спортсмен, занимающий десятое место в мировом рейтинге, получил второй номер посева. Благодаря этому он автоматически попал во второй круг.
В своем стартовом матче Бублик встретился с литовцем Эдасом Бутвиласом — 253-й ракеткой мира, который пробился в основную сетку через квалификацию.
Казахстанец одержал победу со счетом 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время Бублик выполнил четыре эйса, допустил столько же двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов, ни разу не отдав собственную подачу.
В четвертьфинале казахстанец встретится с французом Артуром Риндеркнешем, который занимает 24-е место в мировом рейтинге и получил пятый номер посева.
Турнир в Женеве — последний для Бублика перед грунтовым мэйджором «Ролан Гаррос».