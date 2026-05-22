Ракетки на старт: чего ожидать от россиян на «Ролан Гаррос»

В Париже состоялась жеребьевка основной сетки второго «мейджора» сезона — «Ролан Гаррос». Своих соперников в первом круге и потенциальный путь к титулу узнали и российские теннисисты. О шансах наших игроков, в особенности первых ракеток страны — Даниила Медведева и Мирры Андреевой, — в материале «Известий».
Без давления
В основную сетку у мужчин по рейтингу прошли трое россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. К ним еще может добавиться Роман Сафиуллин, который решающий матч квалификации проведет 22 мая.
У первой ракетки страны в Париже отсутствует давление, связанное с необходимостью защищать очки. Прошлый год выдался для Даниила провальным, что привело к смене тренерского штаба. «Ролан Гаррос» в том сезоне закончился для него в первом круге. Значит для зарабатывания очков ему достаточно выиграть один матч. Соперника по первому кругу Адама Уолтона наш теннисист должен проходить. С австралийцем Медведев встречался дважды в прошлом сезоне: до смены тренера он Уолтону проиграл, после смены — выиграл.
Даниил попал в верхнюю половину сетки к Яннику Синнеру, с которым может встретиться в полуфинале. На пути к потенциальному матчу с нынешним боссом мужского тенниса наиболее сложным соперником выглядит даже не Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале, с которым Медведев умеет справляться, а Лернер Тьен в четвертом круге. Именно американец запустил прошлый провальный сезон нашего теннисиста, обыграв его во втором раунде Australian Open, а после еще остановил на турнире в Пекине. Россиянин вроде бы ответил победой на «мастерсе» в Шанхае, но в начале 2026-го Тьен вновь оказался сильнее в Мельбурне.
Рублев и Хачанов попали в нижнюю половину сетки, где нет второй ракетки мира — Карлос Алькарас из-за травмы пропускает «Ролан Гаррос» и не выступит на Уимблдоне. Карен попал в одну секцию со вторым сеяным Александром Зверевым, с которым потенциально встретится в четвертом круге. У Андрея на этой стадии может быть поединок с Алексом де Минауром. На старте оба россиянина сойдутся с соперниками, с которыми раньше не играли: Рублев — с перуанцем Игнасио Бусе, Хачанов — с французом Артуром Жеа.
Главным фаворитом турнира у мужчин является Янник Синнер, у которого сейчас идет серия из 29 побед. В большой трофейной коллекции 24-летнего итальянца не хватает только титула на «Ролан Гаррос». Все остальные «мастерсы» и «мейджоры» он уже брал. В прошлом году Синнер был близок к успеху в Париже, но в финале его остановил Алькарас, который в этом году отсутствует.
Опасный старт
В женской сетке «Ролан Гаррос» представителей России привычно больше — восемь теннисисток прошли в основу напрямую. Пятеро из них попали в число 32 сеяных: Мирра Андреева (8), Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (22) и Диана Шнайдер (25).
Первая ракетка страны Андреева неплохо проводит грунтовый сезон. На тысячнике в Мадриде она дошла до финала, а на турнире этой же категории в Риме остановилась в четвертьфинале, не найдя ключи к победе над Коко Гауфф. На «РГ» — 2026 Мирра может встретиться с пока непроходимой для нее американкой только в финале. Год назад Гауфф взяла титул в Париже.
В первом круге 19-летней россиянке в соперницы досталась француженка Фиона Ферро, получившая уайлд-кард от организаторов. Они встречались друг с другом в 2023-м в финале турнира ITF в Швейцарии, где наша теннисистка была сильнее, но только в трех сетах. Несмотря на низкую позицию в рейтинге (200-е место), Мирре стоит опасаться Ферро. Французы очень шумно и не всегда тактично болеют за своих, что может вывести нашу теннисистку из себя. В прошлом сезоне в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева не справилась с Лоис Буассон, которая тоже тогда попала в основную сетку благодаря уайлд-кард.
Потенциально в Париже Мирра может встретиться с двумя чешками: Мари Боузковой в третьем круге и Каролиной Муховой — в четвертом. Обеим россиянка не проиграла еще ни одного матча. В четвертьфинале же Андреевой, возможно, предстоит матч со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Представительница Казахстана вернулась в свою праймовую форму, но на грунте не так опасна.
Неприятного соперника получила в первом круге Анна Калинская. Ей предстоит играть с полуфиналисткой «Ролан-Гаррос» — 2025 Буассон. Ожидается на старте и два российско-украинских противостояния: Анна Блинкова встретится с Юлией Стародубцевой, а Оксана Селехметьева — с Мартой Костюк, которая в финале тысячника в Мадриде забрала титул у Мирры Андреевой.
Матчи с участием россиян на «Ролан-Гаррос» — 2026 в первом круге
- Даниил Медведев (Россия) — Адам Уолтон (Австралия).
- Андрей Рублев (Россия) — Игнасио Бусе (Перу).
- Карен Хачанов (Россия) — Артур Жеа (Франция).
- Мирра Андреева (Россия) — Фиона Ферро (Франция).
- Екатерина Александрова (Россия) — Камила Осорио (Колумбия).
- Людмила Самсонова (Россия) — Жиль Тайкманн (Швейцария).
- Анна Калинская (Россия) — Лоис Буассон (Франция).
- Диана Шнайдер (Россия) — Рената Сарасуа (Мексика).
- Анастасия Захарова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).
- Оксана Селехметьева (Россия) — Марта Костюк (Украина).
- Анна Блинкова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина).