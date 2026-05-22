Ракетки на старт: чего ожидать от россиян на «Ролан Гаррос»

В первом круге 19-летней россиянке в соперницы досталась француженка Фиона Ферро, получившая уайлд-кард от организаторов. Они встречались друг с другом в 2023-м в финале турнира ITF в Швейцарии, где наша теннисистка была сильнее, но только в трех сетах. Несмотря на низкую позицию в рейтинге (200-е место), Мирре стоит опасаться Ферро. Французы очень шумно и не всегда тактично болеют за своих, что может вывести нашу теннисистку из себя. В прошлом сезоне в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева не справилась с Лоис Буассон, которая тоже тогда попала в основную сетку благодаря уайлд-кард.