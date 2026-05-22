Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джим Курье: «Очень умно со стороны Алькараса — осторожно подходить к травме запястья»

Джим Курье высказался о травме Карлоса Алькараса.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Испанец повредил запястье на апрельском турнире в Барселоне и теперь пропустит «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

"Хуан Мартин дель Потро — идеальный пример чемпиона, который навсегда останется чемпионом. Но, глядя на его карьеру, мы всегда будем задаваться вопросом, чего он мог бы добиться, если бы не подвело здоровье.

И мне не хотелось бы через 20 лет сидеть и размышлять, чего мог бы добиться Карлос Алькарас, если бы просто уделил чуть больше времени восстановлению запястья. Очень умно с его стороны — осторожно подходить к этой травме", — отметил Курье в эфире Eurosport.

"Запястье — очень деликатная часть тела. И Надаль — настоящий боец, в этом нет сомнений. Думаю, Алькарас тоже боец. Можете спросить Рафу, что он думает о решении Карлоса. Уверен, он поддержал бы его, потому что в этом есть логика. Нужно не спешить, убедиться, что ты действительно готов. Дать себе время и вернуться только тогда, когда полностью восстановишься.

По возвращении тебя ждет долгая карьера. Сейчас карьеры вообще стали длиннее. За последние 15−20 лет мы видели, как игроки в середине третьего десятка показывают лучший теннис в жизни.

Современная медицина, операции, методы восстановления — все это помогает теннисистам быстрее возвращаться и дольше держать высокий уровень. Игроки стали намного лучше заботиться о своем теле«, — сказал четырехкратный чемпион “Больших шлемов” в комментарии для CLAY.

Алькарас снялся и с «Уимблдона». Травма оказалась жесткой?

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше