Джим Курье: «Очень умно со стороны Алькараса — осторожно подходить к травме запястья»

Испанец повредил запястье на апрельском турнире в Барселоне и теперь пропустит «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».
"Хуан Мартин дель Потро — идеальный пример чемпиона, который навсегда останется чемпионом. Но, глядя на его карьеру, мы всегда будем задаваться вопросом, чего он мог бы добиться, если бы не подвело здоровье.
И мне не хотелось бы через 20 лет сидеть и размышлять, чего мог бы добиться Карлос Алькарас, если бы просто уделил чуть больше времени восстановлению запястья. Очень умно с его стороны — осторожно подходить к этой травме", — отметил Курье в эфире Eurosport.
"Запястье — очень деликатная часть тела. И Надаль — настоящий боец, в этом нет сомнений. Думаю, Алькарас тоже боец. Можете спросить Рафу, что он думает о решении Карлоса. Уверен, он поддержал бы его, потому что в этом есть логика. Нужно не спешить, убедиться, что ты действительно готов. Дать себе время и вернуться только тогда, когда полностью восстановишься.
По возвращении тебя ждет долгая карьера. Сейчас карьеры вообще стали длиннее. За последние 15−20 лет мы видели, как игроки в середине третьего десятка показывают лучший теннис в жизни.
Современная медицина, операции, методы восстановления — все это помогает теннисистам быстрее возвращаться и дольше держать высокий уровень. Игроки стали намного лучше заботиться о своем теле«, — сказал четырехкратный чемпион “Больших шлемов” в комментарии для CLAY.
