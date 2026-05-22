Сегодня день рождения Новака Джоковича

Сегодня исполнилось 39 лет Новаку Джоковичу.

Он 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» — это рекорд среди мужчин и женщин. Серб выиграл рекордное количество Australian Open — 10. Джокович трижды побеждал на «Ролан Гаррос», семь раз — на «Уимблдоне», четыре раза — на US Open. В мужском туре только он брал все четыре «Шлема» минимум по три раза.

После победы на «Ролан Гаррос»-2016 Джокович стал действующим чемпионом всех четырех турниров «Большого шлема». До него в мужском теннисе такого результата добивались только Дон Бадж (1938 год) и Род Лэйвер (1962 и 1969 годы).

Джокович — олимпийский чемпион Парижа-2024, также у него есть бронза Пекина-2008. Он обладатель Кубка Дэвиса-2010 и победитель ATP Cup-2020 в составе сборной.

У Джоковича 101 титул, из них 40 на «Мастерсах» (рекорд) и семь на итоговом турнире ATP (рекорд). Больше турниров выиграли только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109). Джокович — единственный теннисист, как минимум дважды выигравший все турниры ATP 1000.

Серб провел рекордные 428 недель на первой строчке рейтинга. За Джоковичем также закреплен рекорд самого возрастного № 1: в 36 лет и 321 день он превзошел результат Федерера. Кроме того, Джокович рекордные восемь раз завершал год первой ракеткой мира.

В первом круге «Ролан Гаррос»-2026 Джокович поборется с Джованни Мпетши Перрикаром.

Секреты долголетия Новака Джоковича.

Когда Джокович стал профи, Алькарас еще не родился. Безумные факты о долголетии серба.

В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше