Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшая теннисистка Казахстана остановилась в шаге от финала турнира в Страсбурге

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина потерпела поражение в полуфинале турнира категории WTA 500 в Страсбурге (Франция), передает корреспондент NUR.KZ.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

На грунтовых соревнованиях во Франции казахстанка выступает в паре с российской теннисисткой Екатериной Александровой. В полуфинале они встречались против дуэта канадки Габриэллы Дабровски и бразильянки Луизы Стефани, которые получили первый номер посева.

Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Данилиной и Александровой с итоговым счетом — 5:7, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. За это время казахстанско-российский тандем совершил две подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных.

Таким образом, Анна с напарницей завершили выступление на турнире на стадии полуфинала.