Лучшая теннисистка Казахстана остановилась в шаге от финала турнира в Страсбурге

На грунтовых соревнованиях во Франции казахстанка выступает в паре с российской теннисисткой Екатериной Александровой. В полуфинале они встречались против дуэта канадки Габриэллы Дабровски и бразильянки Луизы Стефани, которые получили первый номер посева.
Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Данилиной и Александровой с итоговым счетом — 5:7, 4:6.
Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. За это время казахстанско-российский тандем совершил две подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных.
Таким образом, Анна с напарницей завершили выступление на турнире на стадии полуфинала.