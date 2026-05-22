Саснович не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Белорусская спортсменка Александра Саснович в пятницу проиграла в финале квалификации теннисного турнира «Ролан Гаррос» в Париже.
Саснович противостояла испанская теннисистка Марина Бассольс Рибера. В первом сете белоруска уступила на тай-брейке. Во второй партии при счете 1:4 Саснович удалось переломить ход игры и выиграть четыре гейма подряд со счетом 5:4. Однако в дальнейшем она вновь проиграла свою подачу и уступила в матче — 6:7, 5:7.
Ранее квалификацию покинули белоруски Ирина Шиманович и Алена Фалей.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выступит на турнире без квалификации. В первом круге она встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро.
Пока действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф. Она в 2025-м обыграла Соболенко в трех сетах — 6:7, 6:2, 6:4.
Матчи основной стадии турнира «Ролан Гаррос» с призовым фондом более $29 млн стартуют 24 мая в Париже. В основной сетке выступят 128 спортсменок.