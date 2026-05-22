Медведев обвинил организаторов турниров Большого шлема в отсутствии диалога

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Организаторы турниров Большого шлема не намерены слушать теннисистов, несмотря на желание игроков участвовать в диалоге. Об этом заявил российский теннисист Даниил Медведев, комментарий которого приводит портал Punto de Break.
Ранее стало известно, что группа ведущих теннисистов, включая лидеров мирового рейтинга в обоих одиночных разрядах итальянца Янника Синнера и белоруску Арину Соболенко, выразила недовольство размером призовых на предстоящем Roland Garros. Позднее Соболенко заявила о готовности бойкотировать турниры.
«Мы, игроки, не хотим никому причинить вреда, — сказал Медведев. — Мы просто хотим сесть и поговорить с организаторами турниров Большого шлема, потому что чувствуем, что они не очень-то намерены нас слушать. Мы пытаемся предпринять шаги, чтобы этот разговор состоялся. Положительным моментом является то, что, вероятно, это первый раз за много лет, когда игроки действительно едины в этом вопросе. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан».
Медведев отметил, что плотный график не позволяет игрокам в туре получить достаточное время для отдыха. «Если играть до конца сезона, отдыхать практически не приходится. Если взять три недели перерыва, то уже испорчена подготовка к Австралии, а никто не хочет жертвовать участием в турнирах Большого шлема. Думаю, если туру когда-нибудь удастся немного сократить сезон, даже если это будет означать меньшее количество турниров или даже меньшие призовые, многие игроки примут это изменение, потому что это очень поможет физически и, вероятно, уменьшит количество травм», — добавил теннисист.
24 мая в Париже стартует Roland Garros. Чемпионы в одиночном разряде среди мужчин и женщин получат по €2,8 млн, победители в парном разряде среди мужчин и женщин — €600 тыс., чемпионы в смешанном парном разряде — €122 тыс. Медведев в первом круге сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.