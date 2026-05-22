Рублев поддержал протест против турниров «Большого шлема»

Российский теннисист Андрей Рублев поддержал протест теннисистов, несогласных с действиями организаторов турниров «Большого шлема». Его слова приводит Punto de Break.
20 мая сообщалось, что ведущие теннисисты планировали ограничить общение с прессой на «Ролан Гаррос» в знак протеста: игроки, приглашенные на предтурнирные пресс-конференции, решили покидать зал через 15 минут (символизируя 15% призовых от доходов турниров), а остальные участники — отказываться от дополнительных интервью с главными медиапартнерами.
«Мы уже много лет пытаемся общаться, пытаемся работать вместе и объясняем, что есть вещи, которые можно сделать лучше, но никто не обращает внимания. Наступает момент, когда ты думаешь, что нужно что-то сделать, чтобы нас хотя бы услышали», — заявил Рублев.
Россиянин подчеркнул, что отношения не могут быть односторонними. «Иногда отношение к игрокам неправильное. В конце концов, благодаря игрокам генерируются все деньги и все, что существует вокруг этого вида спорта», — сказал спортсмен.
По мнению Рублева, проблема не сводится к деньгам. Он объяснил, что есть много структурных вещей, которые можно улучшить: бонусы, пенсионные отчисления, различные виды поддержки спортсменов. При этом, по его словам, турниры «Большого шлема» не помогают в решении этих вопросов, хотя получают самые большие доходы.
Вторая ракетка России также рассказал, что членство в совете игроков позволяет ему видеть картину целиком, но из-за большого количества заинтересованных сторон (ATP, ITF, федерации, турнирные директора, страны) изменить что-либо крайне сложно.
Консультативный совет игроков ATP — это группа теннисистов, которых коллеги избирают для представления их интересов при принятии решений, касающихся тура ATP.
Если организаторы не захотят слушать, игрокам придется думать о следующих шагах, предупредил Рублев. «Мы полностью открыты для общения. Теперь это зависит и от них. Если они не хотят слушать, то нам придется подумать, каков следующий шаг, чтобы заставить их прислушаться к нам», — заключил российский теннисист.
4 мая группа из 20 ведущих теннисистов ATP и WTA выпустила совместное заявление, выразив разочарование уровнем призовых на «Ролан Гаррос», — несмотря на то, что в апреле организаторы объявили об увеличении призового фонда на 9,5% (до €61,7 млн), ведущие игроки сочли это повышение недостаточным. Кроме того, они требуют улучшения календаря, пенсионных отчислений и медицинской страховки.
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» состоятся на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня. Испанский теннисист Карлос Алькарас, действующий чемпион в мужском одиночном разряде, не сможет защитить свой титул из-за травмы. Среди женщин титул удерживает американка Кори Гауфф.