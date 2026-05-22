Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звонарева в 41 год проиграла второй в сезоне финал турнира WTA в парах

Российская теннисистка и представительница Индонезии Алдила Сутджиади в решающем матче в Рабате уступили Юдис Чун из Гонконга и бельгийке Магали Кемпен.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Индонезии Алдила Сутджиади не смогли стать победительницами турнира WTA в Рабате (Марокко) в парном разряде.

В финальном матче Звонарева и Сутджиади, первые сеяные, уступили Юдис Чун из Гонконга и бельгийке Магали Кемпен со счетом 3:6, 6:2, 6:10.

В активе 41-летней Звонаревой есть пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в парном разряде и две в миксте), бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночке и победа на Итоговом турнире WTA в парах (2023). Она является бывшей второй ракеткой мира в одиночном разряде и бывшей седьмой — в парном. В парном разряде у Звонаревой 16 титулов WTA.

В нынешнем сезоне Звонарева проиграла уже второй финал на турнире WTA. В феврале россиянка и немка Лаура Зигемунд уступили в финале «тысячника» в Дубае. Последний титул россиянка брала в ноябре 2023 года на Итоговом турнире WTA.

Победительницы турнира в Рабате получат $13,6 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалистки — $7,65 тыс. и 163 очка.