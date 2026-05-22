Соболенко прервала пресс-конференцию на «Ролан Гаррос» в знак протеста

Ранее издание L'Equipe сообщило, что ведущие теннисисты намерены ограничить свое общение с прессой в медиадень на «Ролан Гаррос» 15 минутами в знак протеста против низких призовых. Акция связана с тем, что турниры Большого шлема выделяют на призовые около 15% своих доходов.
«Эта ситуация касается не лично меня, а скорее игроков с более низким рейтингом, которые страдают. Как первая ракетка мира, я чувствую, что должна бороться за тех, кто возвращается после травм, за молодое поколение. Мы хотели действовать с уважением, мы уважаем и ценим медиа. Мы пытаемся бороться за то, чтобы получить справедливый процент», — сказала Соболенко.
Во время своих пресс-конференций многие теннисисты затронули тему призовых, однако только Соболенко досрочно завершила общение с прессой. Ранее СМИ сообщали, что менее 15 минут продлились пресс-конференции первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, польки Иги Швёнтек, американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы, россиянина Даниила Медведева. Как уточняет France Info, ряд теннисистов, включая Швёнтек, Пегулу и ее соотечественника Тейлора Фрица, не смогли самостоятельно прервать свои пресс-конференции, поскольку организаторы просили журналистов прекратить задавать вопросы задолго до истечения 15 минут.
При этом Соболенко перестала отвечать на вопросы иностранных журналистов после 8 минут общения. 24-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович не присоединился к акции, но поддержал участвующих в ней теннисистов.
«Ролан Гаррос» пройдет с 24 мая по 7 июня. В апреле организаторы Открытого чемпионата Франции объявили, что призовой фонд турнира вырастет на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достигнет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат по 2,8 млн, финалисты — по 1,4 млн.