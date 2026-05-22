Радукану о расставании с тренером после победы на US Open-2021: «Тогда я не понимала, что происходит»

Эмма Радукану высказалась о возобновлении сотрудничества с Эндрю Ричардсоном.

Источник: Спортс‘’

Британка не работала со специалистом с сентября 2021-го. Тогда она рассталась с тренером спустя несколько недель после победы на US Open.

— Я знаю его уже очень давно, больше десяти лет. У нас отличная химия в отношениях в формате тренер — игрок. Это было видно каждый раз, когда мы работали вместе.

Когда у меня был перерыв из-за болезни, я хотела по-настоящему вернуться. Тогда я с ним связалась. Я даже не до конца понимала, к чему это приведет и как все сложится. Все произошло очень быстро — он все еще работал в академии. Они пошли навстречу, и когда я приехала туда тренироваться, он смог довольно быстро начать со мной работать.

— Какое у вас соглашение с Эндрю? Это на весь год?

— Да, мы работаем вместе до конца года, и это хорошо. Мне нужна стабильность. Независимо от результатов я хочу просто полностью взять на себя это обязательство и отдать все, что могу. Все складывается очень хорошо с тех пор, как я вернулась к тренировкам.

Мы наверстали немного упущенного времени, просто хорошо поговорили и очень быстро снова вышли на корт.

— Многие люди уже много лет высказывают мнение о твоей ситуации с тренерами. Оглядываясь назад, не кажется ли тебе, что уход от Эндрю после US Open был ошибкой?

— Думаю, тогда было очень сложно сказать, что я совершила ошибку, потому что в моей жизни все перевернулось. У меня не было ощущения, что я полностью контролирую ситуацию — меня буквально тянули в разные стороны, я сама не понимала, что происходит.

Все тогда тоже случилось очень быстро. Думаю, это научило меня многому, в том числе тому, чего я не хотела бы знать. Я поняла, что важно иметь рядом людей, которым я доверяю и с которыми у меня есть связь, — сказала Радукану на пресс-конференции.