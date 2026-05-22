Соболенко не будет менять фамилию после свадьбы: «У меня есть своя история и, слава богу, меня понимают»

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что не планирует менять фамилию после свадьбы.

Источник: Спортс‘’

В марте белоруска сообщила о помолвке с Георгиосом Франгулисом.

— Ты планируешь брать фамилию Франгулис?

— У меня будет моя фамилия. У меня есть своя история и, слава богу, меня понимают. Мне хочется фамилию моего отца вписать в историю. Но если у нас когда-нибудь будут дети, там будет борьба. Но я уже проигрываю в этой битве, так что, наверное, да, дети у нас будут уже Франгулисами, — сказала Соболенко в интервью на канале First & Red.

Соболенко добилась своего и получила кольцо с огромным бриллиантом.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
