Хорватская теннисистка Марчинко стала победительницей турнира в Рабате

В финальном матче 76-я ракетка мира Марчинко, посеянная на турнире под шестым номером, победила украинку Ангелину Калинину, которая отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:2, 3:0. Продолжительность встречи составила 46 минут.