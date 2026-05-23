Рыбакина о забастовке теннисистов на «Ролан Гаррос»: Я делаю то, что необходимо, — поддерживаю игроков"

Представительница Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос о том, что побудило ее присоединиться к акции протеста теннисистов на «Ролан Гаррос».

Источник: Соцсети

Ранее сообщалось, что из-за низких призовых на турнирах «Большого шлема» некоторые топ-игроки решили устроить забастовку и покидать пресс-конференции в медиадень перед стартом Открытого чемпионата Франции спустя 15 минут после начала.

«Вы хотите, чтобы я осталась немного дольше? Но для меня это не совсем бойкот… Я делаю то, что необходимо, как и всегда… поддерживаю всех игроков и всех спортсменок женского тура», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Франции 2026 года состоится с 24 мая по 7 июня.