Шелтон о протестах: «Топ-игроки готовы на гораздо большее, чем думают люди»

Напомним, ранее The Guardian сообщил, что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос», уходя с пресс-конференций через 15 минут в знак того, что в призовой пул идут 15% от дохода турнира, а также откажутся от интервью с TNT Sports и Eurosport. На турнире в Риме также обсуждалась возможность бойкота турниров «Большого шлема» в будущем.
— Насколько я понимаю, вы участвуете в сегодняшнем бойкоте и протесте игроков. Ходят разговоры о том, чтобы вообще бойкотировать турниры. Как вы думаете, будут ли игроки готовы пойти на такие меры, которые нанесут им ущерб? Например, я предполагаю, что сегодня был вариант вообще не давать интервью и заплатить штраф. Как вы думаете, игроки были бы готовы на это, или это слишком?
— Насколько я слышал, игроки — особенно топ-игроки — готовы на гораздо большее, чем думают люди. Первой, кто наконец-то высказалась по этому поводу, была Арина [Соболенко], первая ракетка мира.
Большая часть разговора касается призовых, которые упоминаются в нашем письме, но это не единственный аспект. Мы хотим иметь право голоса. Мы хотим, чтобы нас слушали и уважали. Есть и другие вопросы, будь то пенсии, льготы, которые ложатся исключительно на плечи ATP, или бонусный пул. Все остальные моменты, которые, как мне кажется, были учтены.
Коко [Гауфф] тоже говорила: мы не просто пытаемся позаботиться о себе или набить карманы. Всем известно, какой доход приносят эти турниры, и иногда для игрока, занимающего 150-е или 200-е место в мире, это единственный турнир, где он получает крупный чек. По-моему, победа на «Челленджере» приносит где-то 7 тысяч (для примера: Петр Бар-Бирюков, чемпион «Челленджера» низшей категории в Бангалоре сегодня заработал 9,5 тысяч долларов — Спортс«“).
Добавление призовых турнира такого уровня четыре раза в год может действительно помочь игрокам закончить год в плюсе, а не в минусе. Я считаю, что игроки выступают на очень высоком уровне, и у нас так много талантов в топ-200 и даже за его пределами, что, занимая такое место в рейтинге, можно было бы зарабатывать на жизнь этим видом спорта. Но сейчас это не так, — сказал Шелтон на пресс-конференции.