Александрова о неудачной первой половине сезона: «Я в Майами травмировала спину, попыталась с этим играть, но поняла, что это бессмысленно»

— У вас начало сезона получилось очень странным.
— Неудачным, я бы сказала. Надо найти хоть какой-то игровой ритм. Я в Майами травмировала спину, попыталась с этим играть, но поняла, что это бессмысленно. Пришлось взять паузу. Сейчас вроде бы все нормально, но ритм надо искать заново. Глобальных планов на сезон, кроме этого, пока нет.
— Если построить график ваших результатов в сезоне, там будет внезапный пик — финал Абу-Даби, а кроме этого везде ранние поражения. Что тогда там было?
— Просто так удачно все сложилось, больше и нечего сказать. Там вроде было получилось что-то наладить, но потом все быстро рассыпалось. И у меня обратно в кучку все собрать так и не получается.
— В прошлом сезоне вы аж до итогового доехали и даже сыграли там.
— Может, из-за этого в начале сезона даже лишние ожидания было, что по накатанной пойдет, а оно само не пошло. Вот и случился дисбаланс ожиданий с реальностью. Раз не получается, надо искать пути.
— Но вы все равно в рейтинге высоко, запас есть, везде высокий посев. Это же должно помогать.
— С одной стороны да, но мне вот сейчас проход первого круга без матча в чем-то даже мешает. Было бы полезно сыграть первый круг и выиграть матч, а не начинать со второго раунда и играть уже с соперником, который только что на этом турнире победил, когда у тебя ничего особо не клеится, — рассказала россиянка в разговоре с корреспондентом Спортса«» Андреем Васильевым.
Сегодня Александрова стартует матчем против Камилы Осорио.