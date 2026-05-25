Захарова о рейтинговых целях: «В этом сезоне хотелось бы доползти до топ-50, если получится»

80-я ракетка мира Анастасия Захарова поделилась настроем перед стартом «Ролан Гаррос».

— Вы первый раз в основе «Ролан Гаррос»: до этого не получалось пройти квалификацию, а теперь прошли сразу по рейтингу. Ощущается, как уже успех?

— Сто процентов, ощущается. Теперь благодаря этому можно было лучше спланировать подготовку, сыграть больше турниров на грунте. У меня так и получилось: играла больше, уверенности и опыта теперь тоже больше.

— Вы играете уже четвертый «Шлем» подряд в основной сетке.

— Да, вообще каждый сезон начинаю в рейтинге чуть выше и выше. В этом сезоне хотелось бы доползти до топ-50, если получится.

Я сейчас стараюсь ездить на те турниры, куда попадаю по рейтингу, где сильнее соперницы — чтобы чаще играть с теми, кого как раз в рейтинге и нужно опережать. Так лучше понимаю, как против них действовать, больше их изучаю, записываю.

Кстати, помогает и то, что больше тренируюсь с такими игроками. Раньше у меня бывали лишние мысли, когда соперник, например, выше в рейтинге, это мешало. А когда с такими тренируешься, видишь: они тоже люди, тоже могут ошибаться, у них тоже есть эмоции, они не всегда такие сосредоточенные, как в матче. Так видишь: против тебя не какие-то роботы, не машины, а тоже обычные люди.

— Ваша команда — это семья. Как такое влияет на отношения в вашем случае?

— Меня родители тренируют с детства, так что я им полностью доверяю, умею правильно их слышать. Вижу улучшения, поддержку. Не только папы и мамы, еще брата, крестной, сестры.

Хотела бы, чтобы в какой-то момент ездила не только мама: например, звала брата в Англию на прошлогодние турниры — он не смог из-за учебы, на предсезонку в Дубай тоже не смог.

Очень рада, что у меня такая семья. Путешествую в основном с мамой, папа дома, но мы всегда созваниваемся: рассказываем, над чем работаем, он предлагает что-то от себя. Мне очень комфортно, — рассказала Захарова в разговоре с корреспондентом Спортса«» Андреем Васильевым.

Сегодня Захарова встретится в первом круге с Каролиной Муховой.