Захарова о рейтинговых целях: «В этом сезоне хотелось бы доползти до топ-50, если получится»

Кстати, помогает и то, что больше тренируюсь с такими игроками. Раньше у меня бывали лишние мысли, когда соперник, например, выше в рейтинге, это мешало. А когда с такими тренируешься, видишь: они тоже люди, тоже могут ошибаться, у них тоже есть эмоции, они не всегда такие сосредоточенные, как в матче. Так видишь: против тебя не какие-то роботы, не машины, а тоже обычные люди.