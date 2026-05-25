Потапова о собаке: «Она хорошая девочка. С ней вообще нет проблем: мало ест, тихо себя ведет, очень воспитанная»

Потапова: с тех пор, как у нас появилась собака, я стала лучше играть.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс

Анастасия Потапова пришла на пресс-конференцию перед «Ролан Гаррос» вместе с собакой.

— Я тоже очень люблю собак и всегда скучаю по своей, когда нахожусь здесь. Видел вас пару дней назад с собакой на завтраке. Вы всегда берете ее с собой? И помогает ли она эмоционально во время турниров?

— Да, я часто беру ее с собой. Особенно по Европе, потому что мы тут живем и путешествовать легко. Она хорошая девочка. С ней вообще нет проблем: мало ест, тихо себя ведет, очень воспитанная.

Для меня это действительно дополнительная радость, особенно когда возвращаешься в номер, а она тебя ждет. Атмосфера сразу становится другой.

Стараюсь брать ее с собой как можно чаще, но в некоторые страны это невозможно — например, в Австралию или в Азию. Но сейчас она будет с нами, думаю, вплоть до «Уимблдона».

Еще она приносит удачу, потому что с тех пор, как она у нас появилась, я стала лучше играть и показывать лучшие результаты. Так что я в это верю (смеется), — сказала Потапова на пресс-конференции.

Соперницей 30-й ракетки мира по первому кругу «Ролан Гаррос» станет Майя Джойнт.