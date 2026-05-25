Вторая ракетка Казахстана проиграл в первом круге Ролан Гаррос

Казахстанский теннисист, занимающий 88-е место в мировом рейтинге, в первом круге встречался с 44-й ракеткой планеты американцу Алексу Микельсену.
Матч продлился три сета и завершился поражением Шевченко с итоговым счетом — 2:6, 4:6, 2:6.
Теннисисты провели на корте 1 час и 38 минут. За это время Александр совершил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из шести заработанных.
Таким образом, казахстанец завершил выступление на грунтовом Большом шлеме на стадии первого круга. Сегодня, свои первые матчи на Ролан Гаррос проведут также Юлия Путинцева и Елена Рыбакина.