Рыбакина оценила, каково быть первой ракеткой мира: «Ты не можешь пропускать турниры»

— В чем сложность пребывания на первой строчке? Вы находитесь в топ-3 рейтинга, какие трудности вы испытываете в связи с этим?
— Чтобы стать и оставаться первой ракеткой мира, нужно быть очень стабильным игроком. Это самое важное. Нужно обходиться без травм и сохранять здоровье на фоне сложного расписания. Как первый номер рейтинга ты не можешь пропускать турниры. А если ты плохо себя чувствуешь, то рискуешь рано вылететь на турнире. Мне кажется, стабильность выступлений — это самое важное и сложное, — сказал Рыбакина журналистам.
Ранее Рыбакина пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»-2026 благодаря победе над словенкой Вероникой Эрьявец.
Рыбакина еще ни разу за карьеру не выходила на первое место в рейтинге WTA, преследуя Арину Соболенко.