Рыбакина оценила, каково быть первой ракеткой мира: «Ты не можешь пропускать турниры»

— Чтобы стать и оставаться первой ракеткой мира, нужно быть очень стабильным игроком. Это самое важное. Нужно обходиться без травм и сохранять здоровье на фоне сложного расписания. Как первый номер рейтинга ты не можешь пропускать турниры. А если ты плохо себя чувствуешь, то рискуешь рано вылететь на турнире. Мне кажется, стабильность выступлений — это самое важное и сложное, — сказал Рыбакина журналистам.