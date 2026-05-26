Сафиуллин уступил Рууду на «Ролан Гаррос», выиграв один сет с «баранкой»

Российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на «Ролан Гаррос» в первом раунде основной сетки, потерпев поражение от норвежца Каспера Рууда в пятисетовом матче.
Сафиуллин проиграл первый сет со счетом 2:6, во втором проиграл на тай-брейке — 6:7 (5:7), в третьем смог победить 7:5, отыграв пять матчболов после 3:5. В четвертой партии россиянин не отдал норвежцу ни одного гейма (6:0, «баранка»), а в решающем уступил 2:6.
Итоговый счет матча — 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 2:6.
По ходу четвертого сета норвежец брал медицинский тайм-аут.
Сафиуллин начал выступление на турнире с квалификации, где выиграл три матча.
Сафиуллин занимает 141-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рууд — 16-е.
Норвежец дошел до финала французского турнира «Большого шлема» в 2022 и 2023 годах, проиграв, соответственно, испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.
Сафиуллин только раз прошел на «Ролан Гаррос» дальше первого раунда — в 2021-м проиграл во втором круге.