Сафиуллин уступил Рууду на «Ролан Гаррос», выиграв один сет с «баранкой»

Сафиуллин уступил 16-й ракетке мира Рууду в пяти сетах — 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:0, 2:6. В третьем сете россиянин отыграл пять матчболов.

Российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на «Ролан Гаррос» в первом раунде основной сетки, потерпев поражение от норвежца Каспера Рууда в пятисетовом матче.

Сафиуллин проиграл первый сет со счетом 2:6, во втором проиграл на тай-брейке — 6:7 (5:7), в третьем смог победить 7:5, отыграв пять матчболов после 3:5. В четвертой партии россиянин не отдал норвежцу ни одного гейма (6:0, «баранка»), а в решающем уступил 2:6.

По ходу четвертого сета норвежец брал медицинский тайм-аут.

Сафиуллин начал выступление на турнире с квалификации, где выиграл три матча.

Сафиуллин занимает 141-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рууд — 16-е.

Норвежец дошел до финала французского турнира «Большого шлема» в 2022 и 2023 годах, проиграв, соответственно, испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.

Сафиуллин только раз прошел на «Ролан Гаррос» дальше первого раунда — в 2021-м проиграл во втором круге.

