«Сначала зубы мудрости, потом вирус». Мбоко — о тяжелом грунтовом сезоне

На прошлой неделе канадка дошла до финала в Страсбурге. Завтра она стартует на «Ролан Гаррос» матчем с Николой Бартунковой.
— У вас были проблемы со здоровьем — перед Римом вы, кажется, последней подхватили вирус. Сколько времени заняло восстановление и почему решили взять wild card в Страсбурге?
— Да, весь грунтовый сезон получился для меня довольно неудачным. Сначала мне удалили зубы мудрости, поэтому пришлось пропустить первые турниры. Потом сыграла в Мадриде, но матчей все равно не хватало. Очень ждала Рим, но, к сожалению, заболела за день до первого матча.
После этого я подумала, что будет полезно взять wild card в Страсбург, чтобы провести еще несколько матчей перед Парижем.
И я довольна этим решением, потому что смогла набрать игровую практику и получить дополнительный опыт на грунте.
— Этот грунтовый сезон действительно складывался для вас тяжело. Как вы справлялись с такими неудачами?
— Когда плохо себя чувствуешь, это непросто. Приходится пропускать матчи, хотя к «Шлему» всегда хочется подойти в наилучшей форме.
Но это нужно принять. Главное — продолжать работать, выиграть несколько матчей и подготовиться к турниру. Для меня это было самым важным.
— В Страсбурге у вас еще были проблемы с травмой. Сейчас уже лучше?
— На грунте намного тяжелее физически, чем на харде, поэтому сейчас есть трудности. Но я сделала все необходимое для восстановления. Надеюсь, завтра будет лучше — посмотрим, — сказала Мбоко на пресс-конференции.