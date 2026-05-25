Сафиуллин о медперерыве Рууда: «Я был уверен, что он продолжит играть»

В четвертой партии при счете 1:0 норвежец взял медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия, а затем при 5:0 уже Сафиуллин запросил паузу из-за проблем с левым бедром.
— К сожалению, не удалось победить. Но, наверное, если бы удалось, это был бы один из величайших камбэков в твоей карьере. Как вообще получилось вернуться в матч?
— Я просто думал о каждом мяче — бороться и все. Не было никаких ожиданий, что выиграю или сделаю какой-то камбэк. Где-то он мне помог, где-то я сам хорошо сыграл. Получилось так, что в какой-то момент он начал плохо себя чувствовать, поэтому удалось вернуться в матч.
— Ему было плохо. Были мысли, что он сейчас снимется или…
— Я не знал, насколько ему плохо. Было видно, что ему тяжело, но я не понимал, травма это или нет. Он бы вряд ли снялся с турнира «Большого шлема», если бы травма была несерьезной. Я был уверен, что он будет играть пятый сет, поэтому старался давить в четвертом, гонять его, если была такая возможность. Я был уверен, что он продолжит играть.
— Почему не получилось дожать в пятом? Может, сбило то, что ему было плохо, а потом он снова ожил?
— Нет, мне самому стало нехорошо. Я сделал все, что мог, но он реально хорошо подавал. У него снова появилась первая подача, а у меня не получалось ее принимать. На моей подаче он тоже поддавливал. К сожалению, не получилось удержать. Может быть, если бы удалось подвигать его в нескольких розыгрышах на своей подаче и снова втянуть в то состояние, матч сложился бы иначе.
— Точно ли вы правильно поступили, взяв свой медицинский перерыв, когда ему дали возможность посидеть и обложиться льдом?
— Да, я бы ничего не менял. После этого все равно была пауза. Не думаю, что что-то изменилось бы, если бы я не взял медицинский перерыв. Если бы мы сразу пошли играть пятый сет, тогда, скорее всего, что-то могло бы поменяться. А так я знал, что мы все равно пойдем переодеваться, — передает слова Сафиуллина корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.