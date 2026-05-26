Шнайдер стартовала с победы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — турнира «Большого шлема» в Париже.
Шнайдер, 23-й номер мирового рейтинга, обыграла мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа со счетом 6:4, 6:1.
Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Го Ханьюй (Китай) — Маккартни Кесслер (США).
Лучшим результатом 22-летней Шнайдер в одиночном разряде был выход во второй круг в 2023 и 2025 годах. В парном разряде она добиралась до полуфинала в 2025-м.
«Ролан Гаррос» продлится до 7 июня. Призовой фонд турнира составляет более €61 млн.
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.