Рублев о четвертом сете против Бусе: «Он меня брейковал, я его брейковал. Не получилось бы — в пятом пытался бы брейковать»

Андрей Рублев поделился эмоциями от победы над Игнасио Бусе в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:7 (6), 3:6, 5:7. В четвертом сете россиянин ушел с 2:5.

— Играть было очень жарко, в какой-то момент после удачного отрезка вы все преимущество потеряли, но потом себя пересобрали снова. Как удалось?

— В такую погоду особенно на грунте играть тяжело, да у меня и в целом за всю карьеру толком не было опыта игры в таких условиях. Однажды на US Open попал в рекордный день, после которого правила изменили, да и все. И то там пять сетов, но часа три, а тут четыре — вообще за карьеру не так много таких матчей.

В четвертом сете, когда погода стала чуть мягче, и уровень тенниса возрос, Игнасио стал намного агрессивнее, у меня тоже получалось намного больше. А первые сеты — только про то, кто готов бороться, заставлять себя, бегать из одной стороны в другую.

В четвертом получилось пересобраться в том числе с мыслью, что раз я так себя чувствую, он наверняка и подавно. Понимал: будет шанс отыграться. Он меня брейковал, я его брейковал. Не получилось бы — в пятом пытался бы брейковать.

Я хорошо себя контролировал, за первые сеты, наверно даже за три сета ни слова не сказал. Потом в какой-то момент понадобилось выкричать свою злость, это помогло. В целом я сейчас гораздо лучше себя контролирую в этом смысле, чем года два-три назад, — передает слова Рублева корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше