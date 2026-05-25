Рублев о четвертом сете против Бусе: «Он меня брейковал, я его брейковал. Не получилось бы — в пятом пытался бы брейковать»

— Играть было очень жарко, в какой-то момент после удачного отрезка вы все преимущество потеряли, но потом себя пересобрали снова. Как удалось?
— В такую погоду особенно на грунте играть тяжело, да у меня и в целом за всю карьеру толком не было опыта игры в таких условиях. Однажды на US Open попал в рекордный день, после которого правила изменили, да и все. И то там пять сетов, но часа три, а тут четыре — вообще за карьеру не так много таких матчей.
В четвертом сете, когда погода стала чуть мягче, и уровень тенниса возрос, Игнасио стал намного агрессивнее, у меня тоже получалось намного больше. А первые сеты — только про то, кто готов бороться, заставлять себя, бегать из одной стороны в другую.
В четвертом получилось пересобраться в том числе с мыслью, что раз я так себя чувствую, он наверняка и подавно. Понимал: будет шанс отыграться. Он меня брейковал, я его брейковал. Не получилось бы — в пятом пытался бы брейковать.
Я хорошо себя контролировал, за первые сеты, наверно даже за три сета ни слова не сказал. Потом в какой-то момент понадобилось выкричать свою злость, это помогло. В целом я сейчас гораздо лучше себя контролирую в этом смысле, чем года два-три назад, — передает слова Рублева корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.