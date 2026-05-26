Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова проиграла на старте «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла чешке Каролине Муховой в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Соцсети

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 10-й ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Захарова, которая впервые играла в основной сетке «Ролан Гаррос», располагается на 80-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Мухова встретится с представляющей Узбекистан Камиллой Рахимовой.

В других матчах дня Елена Остапенко (29-й номер посева) из Латвии обыграла немку Эллу Зайдель со счетом 6:4, 6:4, а американка Алисия Паркс победила канадку Лейлу Фернандес (24) — 6:4, 6:4.