Захарова проиграла на старте «Ролан Гаррос»

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 10-й ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Захарова, которая впервые играла в основной сетке «Ролан Гаррос», располагается на 80-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Мухова встретится с представляющей Узбекистан Камиллой Рахимовой.
В других матчах дня Елена Остапенко (29-й номер посева) из Латвии обыграла немку Эллу Зайдель со счетом 6:4, 6:4, а американка Алисия Паркс победила канадку Лейлу Фернандес (24) — 6:4, 6:4.