Рублев о медперерыве Бусе: «Я там сам лоханулся — расслабился и с 2:1 за секунду стал проигрывать 2:4»

Ранее россиянин обыграл Игнасио Бусе в первом круге — 6:3, 6:7 (6), 6:3, 7:5.
— Играть в такую жару — понятно, а думать вообще получается?
— На самом деле отключается мозг. Настолько жарко, что понимаешь: надо все, что есть, просто направлять на корт. Нет желания ни подбадривать, ни говорить «камон». Чтобы только не тратить лишнюю энергию, чтобы только накапливать ее. Чтобы хватало на розыгрыш. Поэтому в голове: даже думать не буду, чтобы и это еще не напрягало.
— У вас там были игры разума прям: он позвал врача померить давление, вы потом тоже — как будто отомстить немножечко хотели.
— Да-а, было немножко. Я там сам лоханулся: когда он взял врача, я расслабился и с 2:1, когда все было под контролем, за секунду стал проигрывать 2:4, — приводит слова Рублева корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.