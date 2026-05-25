Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев о медперерыве Бусе: «Я там сам лоханулся — расслабился и с 2:1 за секунду стал проигрывать 2:4»

Андрей Рублев высказался о сложных погодных условиях на «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса

Ранее россиянин обыграл Игнасио Бусе в первом круге — 6:3, 6:7 (6), 6:3, 7:5.

— Играть в такую жару — понятно, а думать вообще получается?

— На самом деле отключается мозг. Настолько жарко, что понимаешь: надо все, что есть, просто направлять на корт. Нет желания ни подбадривать, ни говорить «камон». Чтобы только не тратить лишнюю энергию, чтобы только накапливать ее. Чтобы хватало на розыгрыш. Поэтому в голове: даже думать не буду, чтобы и это еще не напрягало.

— У вас там были игры разума прям: он позвал врача померить давление, вы потом тоже — как будто отомстить немножечко хотели.

— Да-а, было немножко. Я там сам лоханулся: когда он взял врача, я расслабился и с 2:1, когда все было под контролем, за секунду стал проигрывать 2:4, — приводит слова Рублева корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше