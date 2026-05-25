Рублев о языке жестов Сафина: «Понимать-то понимаю. Но вот не всегда делаю!»

13-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как общался с Маратом Сафиным во время матча первого круга против Игнасио Бусе — 6:3, 6:7 (6), 6:3, 7:5.

— Стратегически полезная победа или хотелось все-таки избежать такого в самом начале?

— Когда выигрываешь — конечно, охрененно. Если бы проиграл — конечно, хотел бы избежать. А когда победил в таком матче первого круга, конечно, это дает уверенности. Челлендж прошел. Если бы знать заранее, что будешь выигрывать, я бы всегда так делал. Иногда, как и всем, хочется полегче, но, когда получается такие матчи выиграть, они дают тебе намного больше, они намного ценнее.

— Вы опять играли на седьмом корте. Как сейчас относитесь к такому, когда снова попадаете на него, на маленький?

— Да, в прошлом году на нем были первые два матча тоже. Но сейчас уже все равно. Года четыре, лет пять назад расстраивался, что не тот корт, не то время — избалованный был. А сейчас уже все равно.

— Нам удалось сесть рядом с вашим боксом.

— Хах, классика.

— Очень хорошо слышали подсказки Марата. Впечатление, что он вас и пересобрал в четвертом сете. Вы вообще в игре слышите, что он говорит, особенно при такой жаре?

— Очень плохо его слышал, потому что на корте шумно. Слышал, только когда прям подходил к нему, два или три раза. Мне нравится, когда он подсказывает. Сработало — значит, сработало.

— У вас, такое ощущение, еще язык жестов очень развит. По крайней мере, Марат постоянно что-то показывает: длину, направления, что-то про вращения. Вы вообще понимаете, что он имеет в виду?

— Понимать-то понимаю. Но вот не всегда делаю! Он легко, банально все показывает — с пониманием проблем нет. А вот с выполнением…

— Теперь в ходу фраза Марата: «Ты слишком его уважаешь».

— Ага, почти так [и звучало] (на самом деле ##### уважаешь, о Франсиско Серундоло — Спортс«“).

— Вы только в матчах над этим работаете?

— Да тут больше дело в том, что в жизни, вне корта. Как ты ведешь себя, как подаешь. Все взаимосвязано, поэтому везде потихоньку двигаемся, — передает слова Рублева корреспондент корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.

Дурка у Сафиуллина, Рублев выжил, Касаткина «вылезает из дерьма». Главное с «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
