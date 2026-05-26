Свитолина о том, что ее считают одной из фавориток «Ролан Гаррос»: «Люди слишком много об этом говорят»

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над Анной Бондар в первом круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 7:6 (3).

— Можно ли назвать этот матч одним из самых тяжелых стартовых матчей в вашей карьере на турнирах «Большого шлема»?

— Да, он точно входит в топ-3. Это был очень тяжелый матч не только из-за соперницы, которой я уже проигрывала, но и из-за жары и сложных условий. Мне нужно было почувствовать уверенность после Рима и прибавлять по ходу матча. В итоге я показала хороший теннис во втором и третьем сетах и была очень собранной.

— Многие считают вас претенденткой на титул. Это на вас давит?

— Я об этом не думаю. Люди слишком много об этом говорят. Я в хорошей форме, но есть как минимум пять игроков, у которых шансов больше, чем у меня. Я сосредоточена на каждом следующем матче. Первый круг был тяжелым вызовом, и я даже не была уверена, что пройду дальше.

Я просто продолжаю работать: восстановление, план на игру, следующий матч. Когда ты в хорошей форме и высоко в рейтинге, соперницы играют свободно. Это опасная позиция, и нужно быть еще более собранной, потому что они показывают свой лучший теннис", — сказала Свитолина на пресс-конференции.

