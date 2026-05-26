Монфис побил рекорд Вавринки по числу пятисетовиков на «Ролан Гаррос»

Гаэль Монфис играет с Юго Гастоном в первом круге «Ролан Гаррос» — 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, идет решающий сет.

Все о звездах российского тенниса

39-летний француз проводит 17-й пятисетовый матч на «Ролан Гаррос». Он побил рекорд Стэна Вавринки (16) по этому показателю.

Третье месте по количеству пятисетовиков в Открытую эру этом турнире занимает Новак Джокович (14), четвертое делят Марат Сафин и Янник Ноа.

Дурка у Сафиуллина, Рублев выжил, Касаткина «вылезает из дерьма». Главное с «Ролан Гаррос».

В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
