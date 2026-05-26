Анисимова о дружбе в туре: «Это зумерская тема»

Аманда Анисимова прокомментировала то, что WTA-тур стал более дружелюбным.

Источник: Спортс‘’

"Я бы сказала, что это зумерская тема. Мы не очень серьезно ко всему относимся — и это здорово. Мне нравится. Я вижу эту перемену, потому что я уже очень давно в туре.

Когда я пришла в тур в 16 лет, все было совершенно иначе — не так тепло, не так много общения. А сейчас очень много группок, в которых все подружки.

Мне очень нравится, что мы общаемся за пределами корта и разделяем это с необходимостью бороться друг с другом. Это не конец света. Конечно, на корте мы выкладываемся на максимум. Конечно, мы друг друга уважаем.

Мне кажется, это правильный вектор развития, мне он очень нравится«, — сказала Анисимова на пресс-конференции после первого круга “Ролан Гаррос”.