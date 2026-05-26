Шнайдер о паре с Андреевой: «Мы как магнитики: очень быстро оп — сошлись и не разлипаемся»

Диана Шнайдер прокомментировала позднее начало матча с Ренатой Сарасуа на «Ролан Гаррос» (6:4, 6:1).

Источник: Спортс‘’

— Когда шел предыдущий матч на вашем корте, Коккинакис — Атман, молились, чтобы затянулось, и не пришлось выходить в такую жару?

— Конечно, не хотелось играть в самое пекло, но затянулось слишком. Рассчитывали, что начнем в четыре-пять часов, разминались в два, я обедала в три. А когда в итоге играть выходишь только в восемь, пять часов ожидания… Не понимаешь: тебе идти еще раз размяться или идти еще раз кушать — что вообще делать?

— В такие моменты вы смотрите матч, который перед вами на корте?

— Тут мы смотрели, конечно. Сначала Свитолина — Бондар интересный матч был, потом я пошла поспать, потом увидела, что Атман ведет 5:2 — подумала, пора просыпаться, возвращаться. Но потом 5:3, 5:4. Мы смотрим такие: ребят, вы вообще заканчивать планируете? Вообще-то другим людям еще играть.

Я, конечно, болела за Танаси, но устроили они нечто. Мы вообще все тут возмущаемся из-за этих пятисетовиков. Всех это напрягает, всем подстраиваться приходится.

— После парного титула в Риме есть расстройство, что решили не играть пару на «Шлемах»?

— Ну конечно, у меня есть. Я все равно у Мирры спросила, чтобы быть уверенной: «Мирра, может быть, все-таки? Точно не хочешь?» Это еще даже перед Римом было. Она сказала, что точно не, что будет играть только одиночку, я это решение уважаю. Посмотрим, какие турниры она захочет еще, я буду только рада сыграть вместе. Мадрид и Рим показали, на что мы способны, даже не играя постоянно вместе.

Мы так хорошо знаем друг друга, кто на что способен. Мы как магнитики: очень быстро оп — сошлись и не разлипаемся. И даже если разошлись, а потом друг с другом встали на одну половину — оп, и опять слипаемся. Когда я играла с другими девочками в начале года, были совсем другие ощущения, не такой эмоциональный подъем. А я, когда эмоционально не так комфортно, не могу играть нормально. И вот когда мы с Миррой встали вместе снова, сразу ощутила: ну вот, хорошо! — передает слова Шнайдер корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.

Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
