Кафельников знал, что Медведеву будет сложно пройти первый круг Roland Garros

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников ожидал, что Даниилу Медведеву будет тяжело пройти первый круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Об этом он заявил ТАСС.
Ранее ТАСС сообщал, что Медведев проиграл в первом круге 97-й ракете мира Адаму Уолтону. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4 в пользу австралийца. На последних шести турнирах Большого шлема Медведев четырежды не сумел пройти первый круг.
«Не знаю, кризис [в игре Медведева] или нет. В это тяжелое время удивляться бессмысленно. Но за несколько дней до старта турнира я говорил, что ему будет тяжело пройти даже первый круг», — сказал Кафельников.