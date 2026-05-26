Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников знал, что Медведеву будет сложно пройти первый круг Roland Garros

На старте турнира россиянин проиграл 97-й ракете мира австралийцу Адаму Уолтону.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников ожидал, что Даниилу Медведеву будет тяжело пройти первый круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Об этом он заявил ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что Медведев проиграл в первом круге 97-й ракете мира Адаму Уолтону. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4 в пользу австралийца. На последних шести турнирах Большого шлема Медведев четырежды не сумел пройти первый круг.

«Не знаю, кризис [в игре Медведева] или нет. В это тяжелое время удивляться бессмысленно. Но за несколько дней до старта турнира я говорил, что ему будет тяжело пройти даже первый круг», — сказал Кафельников.