18-летняя Корнеева впервые выиграла матч на Roland Garros

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Россиянка Алина Корнеева победила итальянку Элизабетту Коччаретто в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.
Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки, пробившейся на турнир через квалификацию. У Коччаретто не было номера посева. Во втором круге Корнеева сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской (22-й номер посева) и француженкой Лоис Буассон (без номера посева).
Корнеева провела дебютный матч на взрослом Roland Garros. Она является победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции (2023).
Корнеевой 18 лет, она занимает 117-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2024).
Коччаретто 25 лет, она является 38-й ракеткой мира. На ее счету две победы на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции (2024).
Roland Garros — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).