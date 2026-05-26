Теннисистка Калинская вышла во второй круг Roland Garros

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла француженку Лоис Буассон в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 22-м номером. Буассон не получила номера посева. В следующем раунде Калинская сыграет со своей соотечественницей Алиной Корнеевой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Калинской 27 лет, она занимает 24-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
Буассон 23 года, француженка располагается на 43-й строчке мирового рейтинга. Она выиграла один турнир WTA. На прошлом Открытом чемпионате Франции спортсменка дошла до полуфинала.
Открытый чемпионат Франции — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).