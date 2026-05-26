Бублик третьим из топ-10 вылетел в первом раунде «Ролан Гаррос»

Представитель Казахстана уступил на старте турнире немцу Яну-Леннарду Штруффу, 80-й ракетке мира.

Источник: Getty Images

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 28-летний Бублик, девятый сеяный, уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу, 80-й ракетке мира, со счетом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.

Следующим соперником Штруффа будет португалец Жайме Фария или канадец Денис Шаповалов.

Бублик, 10-я ракетка мира, родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету девять титулов ATP.

Бублик стал уже третьим теннисистом из топ-10, завершившим борьбу в первом круге на «Ролан Гаррос». Ранее свои первые матчи проиграли россиянин Даниил Медведев (8-й номер рейтинга ATP) и американец Тейлор Фриц (9).

«Ролан Гаррос», общий призовой фонд которого составляет €61,723 млн, продлится до 7 июня.

