Россиянка разгромно проиграла украинке на старте «Ролан Гаррос»

Елена Приданкина смогла взять у Александры Олейниковой только три гейма.

Российская теннисистка Елена Приданкина не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом круге 20-летняя Приданкина, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, проиграла украинке Александре Олейниковой, 65-й ракетке мира, со счетом 1:6, 2:6.

Следующей соперницей Олейниковой станет американка Джессика Пегула или австралийка Кимберли Биррелл.

Приданкина провела дебютный матч в основной сетке на турнирах «Большого шлема». Она занимает 218-е место в мировом рейтинге.

Приданкина — дочь Ивана Приданкина, заслуженного тренера России. Он тренировал первую ракетку России Даниила Медведева с 12 лет и до переезда во Францию в 18 лет.

«Ролан Гаррос», общий призовой фонд которого составляет €61,723 млн, продлится до 7 июня.

