Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» — она проиграла 83-й ракетке мира

Пятая ракетка мира Джессика Пегула выбыла в первом круге «Ролан Гаррос». Она проиграла № 83 мирового рейтинга Кимберли Биррелл со счетом 6:1, 3:6, 3:6. Во втором сете она вела с брейком 2:1.

Все о звездах российского тенниса

Американка не сыграет во втором круге этого турнира впервые с 2020-го. В прошлом году она дошла до четвертого круга.

28-летняя Биррелл дебютирует во втором круге «Ролан Гаррос» — теперь она сыграет с Александрой Олейниковой.

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше