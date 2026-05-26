Синнер выиграл 30-й матч подряд

Итальянец не проигрывает с февраля — за это время он взял титулы пяти «Мастерсов». Таким образом, на грунте в этом сезоне он также не отдал ни одного матча из 18.
Баланс Синнера в первом круге «Ролан Гаррос» — 7:0. Раньше четвертого круга он проиграл только один раз, в 2023-м. В целом последний раз стартовый матч на «Большом шлеме» он отдал на «Уимблдоне»-2021.
Дальше первая ракетка мира встретится с Хуаном Мартином Серундоло.
