По Мирре сил: Андреева оправдывает статус одного из фаворитов «Ролан Гаррос»

Старт «Ролан Гаррос» выдался противоречивым для российских теннисистов. По итогам первого круга турнир покинули Екатерина Александрова, уступившая Камиле Осорио, Людмила Самсонова, проигравшая Джил Тайхман, Анастасия Захарова, не сумевшая справиться с Каролиной Муховой, а также Даниил Медведев. Поражение шестого сеяного от 97-й ракетки мира Адама Уолтона стало главной сенсацией старта французского мейджора. А вот первая ракетка страны Мирра Андреева свой матч выиграла достаточно уверенно. Подробнее — в материале «Известий».
Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Переход на грунт положительно сказался на игре и результатах Мирры. Перед стартом «Ролан Гаррос» на ее счету было 15 побед в 18 матчах на этом покрытии в нынешнем сезоне — лучший показатель в туре. В Линце россиянка завоевала титул, в Мадриде дошла до финала, а в Риме остановилась в четвертьфинале. Кроме того, в столице Италии она выиграла парный турнир вместе с Дианой Шнайдер. В Париже Андреевой предстояло защищать очки за прошлогодний четвертьфинал, а жребий на старте выглядел вполне благоприятным.
На старте ей досталась бывшая 39-я ракетка мира Фиона Ферро. Француженка поднялась в топ-40 в 2020 году, когда прошла до ⅛ финала домашнего мейджора, однако долго продержаться на столь высоком уровне не смогла. Сейчас Ферро занимает 200-е место в рейтинге и выступает в основном на не самых престижных турнирах. На грунте в этом году у 29-летней Фионы восемь побед и четыре поражения. Накануне «Ролан Гаррос» она играла в Рабате, где сумела из квалификации пробиться во второй круг основной сетки.
Однако вряд ли Фиона могла навязать борьбу представительнице топ-10. Так и получилось. Но в игре Андреевой не обошлось без перепадов. При счете 4:2 Мирре пришлось отыгрывать два брейк-пойнта. Еще два — подавая на первый сет. Сложилось впечатление, что россиянка экспериментировала и пыталась прочувствовать центральный корт имени Филиппа Шатрие. Когда же ситуация становилась критической, она включалась на максимум и выигрывала важные розыгрыши.
Второй сет Мирра также начала с брейка (2:1), а затем сделала и второй (4:1). Казалось, что вскоре матч будет закончен. Но тут Ферро неожиданно прибавила, а Мирра, наоборот, начала сыпать ошибками. Чего только стоят три двойные ошибки в шестом гейме, которые позволили Фионе сделать первый брейк. Затем она подтвердила его на своей подаче и получила огромную поддержку местных болельщиков. Эта поддержка едва не помогла ей сравнять счет, однако Мирра вытащила тяжелейший восьмой гейм, а вскоре и выиграла матч на приеме.
Андреева вышла во второй круг на седьмом «Большом шлеме» подряд. Во втором круге сыграет с Марией Бассольс Рибера, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Также барьер первого круга преодолели Диана Шнайдер, Анна Калинская и Алина Корнеева. Последние две сыграют между собой. Свои выступления в Париже завершили Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Анастасия Захарова.
Медведев сенсационно проиграл 97-й ракетке мира
В мужской сетке, увы, турнир покинул Даниил Медведев. Первая ракетка России второй год подряд проиграл на старте французского мейджора. В этом году обидчиком Даниила стал австралиец Адам Уолтон, впервые огорчивший игрока топ-10 (ранее он проиграл четыре матча из четырех). Для Медведева это очень обидное поражение. Его соперник, занимающий 97-е место в рейтинге, вероятно, провел лучший матч в карьере, хотя до этого никогда не блистал на грунте. Всё решилось в заключительной пятой партии. В ней Даниил вел 3:1 и 4:2 с брейком, но в итоге уступил 4:6.
— Не хочу искать оправдания, — приводит Tennis.com слова россиянина. — Я знаю, почему не всегда показываю свой лучший теннис на «Ролан Гаррос», но если я скажу, это будет звучать как оправдание. Поэтому оставлю это при себе. Я еще не потерял умение хорошо выступать на «Шлемах». Считаю, что это может вернуться в любой момент, например, на Уимблдоне. Но опять же, если говорить в целом обо всех четырех турнирах «Большого шлема», думаю, что по сравнению с тем, что было пять лет назад, игра на них изменилась, и она мне не очень подходит. Мне очень трудно поймать нужный ритм.
Зато другие представители «Русской тройки» выиграли свои стартовые матчи. У Андрея Рублева был очень серьезный соперник Игнасио Бусе. Накануне «Ролан Гаррос» он выиграл турнир категории ATP 500 в Гамбурге. Перуанец начинал на 57-м месте рейтинга и с квалификационного раунда, а закончил дебютным титулом в карьере. По ходу соревнований он обыграл прошлогоднего чемпиона Флавио Коболли, а в своем первом финале выстоял в поединке с экс-восьмой ракеткой мира Томми Полом. Таким образом, Игнасио поднялся на 31-ю строчку в АТР.
Однако развить успех в матче с Рублевым не получилось. Россиянин дожал соперника в четырех сетах и теперь сыграет с аргентинцем Камило Уго Карабельи. Карена Хачанова ждет дуэль с другим представителем Аргентины — Марко Трунгельити.
В первом круге Карен в трех сетах переиграл Артюра Жа. Все решилось на тай-брейке во второй партии, после которого француз опустил руки и в третьем сете отдал победу с «баранкой».
Дмитрий Гарин