Елена Рыбакина сенсационно вылетела во втором круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге и получившая аналогичный номер посева, во втором круге встретилась с украинкой Юлией Стародубцевой — 55-й ракеткой планеты.

Матч продлился максимальные три сета и завершился на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет — 3:6, 6:1, 7:6 (10:4) в пользу Стародубцевой.

Теннисистки провели на корте 2 час 28 минут. За это время Рыбакина выполнила четыре эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Казахстанка завершила выступление на «Ролан Гаррос». В прошлом сезоне она дошла до четвертого круга, поэтому нынешний результат приведет к потере рейтинговых очков.

Стародубцева же на следующей стадии встретится с китаянкой Ван Сиюй или американкой Хейли Баптист, которая получила 26-й номер посева.

Грунтовый турнир Большого шлема, проходящий в Париже, продлится до 7 июня включительно.