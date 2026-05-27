Елена Рыбакина сенсационно вылетела во втором круге «Ролан Гаррос»

Спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге и получившая аналогичный номер посева, во втором круге встретилась с украинкой Юлией Стародубцевой — 55-й ракеткой планеты.
Матч продлился максимальные три сета и завершился на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет — 3:6, 6:1, 7:6 (10:4) в пользу Стародубцевой.
Теннисистки провели на корте 2 час 28 минут. За это время Рыбакина выполнила четыре эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.
Казахстанка завершила выступление на «Ролан Гаррос». В прошлом сезоне она дошла до четвертого круга, поэтому нынешний результат приведет к потере рейтинговых очков.
Стародубцева же на следующей стадии встретится с китаянкой Ван Сиюй или американкой Хейли Баптист, которая получила 26-й номер посева.
Грунтовый турнир Большого шлема, проходящий в Париже, продлится до 7 июня включительно.