Тренер бросил теннисиста в разгар «Ролан Гаррос» и улетел в Майами

По словам теннисиста Давидович-Фокина, его тренер Мариано Пуэрта после первого круга «Ролан Гарроса» покинул команду, никого не предупредив, и улетел из Парижа в Майами.

Источник: Getty Images

Тренер испанского теннисиста Алехандро Давидович-Фокина Мариано Пуэрта неожиданно покинул команду после матча первого круга на «Ролан Гаррос». Слова спортсмена приводит Marca.

«В воскресенье, после первого матча против Джумхура, он [Пуэрта] прислал мне очень длинное сообщение, в котором сообщил, что не хочет продолжать. Остальной команде он ничего не сказал и улетел в Майами», — сказал Давидович-Фокина.

По словам теннисиста, тренер заблокировал телефон для него и его жены. При этом от отметил, что Пуэрта «бросает» подопечных не в первый раз: «Позже я узнал, что он поступил так же с несколькими другими игроками. Похоже, для него это стало нормой. Он подвел нас как человек, и я не собираюсь его преследовать. Это было его решение не продолжать, по крайней мере, до конца турнира».

Как отмечает издание, речь идет о теннисистах американце Брэндоне Накашиме и сербе Ласло Джере.

Давидович-Фокина, 23-й номер мирового рейтинга, вылетел с «Ролан Гаррос» во втором круге, проиграв аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте. В первом круге он обыграл боснийца Дамира Джумхура.

47-летний Пуэрта — бывшая девятая ракетка мира. Во время игровой карьеры он был финалистом «Ролан Гарроса» в 2005 году, на его счету шесть титулов ATP, включая три в одиночном разряде.