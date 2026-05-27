Тренер бросил теннисиста в разгар «Ролан Гаррос» и улетел в Майами

Тренер испанского теннисиста Алехандро Давидович-Фокина Мариано Пуэрта неожиданно покинул команду после матча первого круга на «Ролан Гаррос». Слова спортсмена приводит Marca.
«В воскресенье, после первого матча против Джумхура, он [Пуэрта] прислал мне очень длинное сообщение, в котором сообщил, что не хочет продолжать. Остальной команде он ничего не сказал и улетел в Майами», — сказал Давидович-Фокина.
По словам теннисиста, тренер заблокировал телефон для него и его жены. При этом от отметил, что Пуэрта «бросает» подопечных не в первый раз: «Позже я узнал, что он поступил так же с несколькими другими игроками. Похоже, для него это стало нормой. Он подвел нас как человек, и я не собираюсь его преследовать. Это было его решение не продолжать, по крайней мере, до конца турнира».
Как отмечает издание, речь идет о теннисистах американце Брэндоне Накашиме и сербе Ласло Джере.
Давидович-Фокина, 23-й номер мирового рейтинга, вылетел с «Ролан Гаррос» во втором круге, проиграв аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте. В первом круге он обыграл боснийца Дамира Джумхура.
47-летний Пуэрта — бывшая девятая ракетка мира. Во время игровой карьеры он был финалистом «Ролан Гарроса» в 2005 году, на его счету шесть титулов ATP, включая три в одиночном разряде.