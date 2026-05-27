Зверев пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго круга Зверев (2-й номер посева) обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:4, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут.
В третьем круге соперником Зверева станет француз Кентен Гали, который со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (10:8) обыграл соотечественника Уго Умбера (32).
Результаты других матчей:
Джеймс Дакворт (Австралия) — Рафаэль Ходар (Испания, 27) — 1:6, 7:6 (7:5), 4:6, 3:6;
Жуан Фонсека (Бразилия, 28) — Дино Прижмич (Хорватия) — 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2;
Лоренцо Сонего (Италия) — Томми Пол (США, 24) — 3:6, 2:6, 4:6.