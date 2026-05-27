Зверев пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

Зверев обыграл Махача и вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В матче второго круга Зверев (2-й номер посева) обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:4, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут.

В третьем круге соперником Зверева станет француз Кентен Гали, который со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (10:8) обыграл соотечественника Уго Умбера (32).

Результаты других матчей:

Джеймс Дакворт (Австралия) — Рафаэль Ходар (Испания, 27) — 1:6, 7:6 (7:5), 4:6, 3:6;

Жуан Фонсека (Бразилия, 28) — Дино Прижмич (Хорватия) — 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2;

Лоренцо Сонего (Италия) — Томми Пол (США, 24) — 3:6, 2:6, 4:6.

Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше