Андреева о трехсетовике с Бассольс-Риберой: «В первом сете я очень много жаловалась»

— Добрый вечер, Ива… Мирра, извини, уже поздно для всех нас и для тебя тоже (смеется). У тебя был непростой старт. Почему?
— Мне кажется, условия сильно отличались от тех, что были во время разминки. Сейчас в Париже очень жарко, а разминалась я около трех часов дня.
Когда вышла на корт, почувствовала, что мяч летит не так сильно. Хотя все мои ошибки почему-то были по длине (смеется).
В начале матча соперница играла стабильнее. Я много ошибалась, а она этим пользовалась — смело атаковала и действовала очень хорошо.
Еще в первом сете я очень много жаловалась (смеется). Я была недовольна своим уровнем.
Очень рада, что вовремя поняла: жалобы ни к чему не приводят. Не знаю, сколько раз мне еще нужно это себе доказать (смеется).
Хорошо, что я смогла изменить настрой и очень собранно провести два последних сета, — сказала Андреева в интервью на корте.