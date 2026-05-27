Андреева о трехсетовике с Бассольс-Риберой: «В первом сете я очень много жаловалась»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Мариной Бассольс-Риберой во втором круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 6:1.

Источник: Спортс‘’

— Добрый вечер, Ива… Мирра, извини, уже поздно для всех нас и для тебя тоже (смеется). У тебя был непростой старт. Почему?

— Мне кажется, условия сильно отличались от тех, что были во время разминки. Сейчас в Париже очень жарко, а разминалась я около трех часов дня.

Когда вышла на корт, почувствовала, что мяч летит не так сильно. Хотя все мои ошибки почему-то были по длине (смеется).

В начале матча соперница играла стабильнее. Я много ошибалась, а она этим пользовалась — смело атаковала и действовала очень хорошо.

Еще в первом сете я очень много жаловалась (смеется). Я была недовольна своим уровнем.

Очень рада, что вовремя поняла: жалобы ни к чему не приводят. Не знаю, сколько раз мне еще нужно это себе доказать (смеется).

Хорошо, что я смогла изменить настрой и очень собранно провести два последних сета, — сказала Андреева в интервью на корте.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
