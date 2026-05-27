Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев одержал 550-ю победу в карьере и 40-ю на «Ролан Гаррос»

Александр Зверев выиграл 550-й матч в ATP-туре.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Во втором круге «Ролан Гаррос» он обыграл Томаша Махача со счетом 6:4, 6:2, 6:2.

Для того, чтобы одержать 550 побед, ему понадобилось 782 матча.

Зверев — первый игрок, родившийся в 1990-х, преодолевший этот рубеж.

Кроме того, он пятый действующий игрок, на счету которого есть 550 побед, после Новака Джоковича, Марина Чилича, Гаэля Монфиса и Стэна Вавринки.

Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше