Мухова выиграла 18 из 22 последних матчей и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Десятая ракетка мира Каролина Мухова обыграла Камиллу Рахимову во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2.
Чешка выиграла 18 из 22 последних матчей.
Мухова 14-й раз вышла в третий круг «Большого шлема» и четвертый раз сделала это на «Ролан Гаррос». Ее лучший результат в Париже — финал в 2023-м.
Дальше она сыграет с Жиль Тайкманн.