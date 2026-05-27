Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович о матче с Руайе: «Сам виноват, что не закончил в трех сетах»

Новак Джокович прокомментировал победу над Валентином Руайе во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2, 6:7 (7), 6:3.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Два матча позади, оба получились довольно затяжными. Как вы оцениваете свой уровень и физическое состояние?

— Не знаю, нравится ли мне ваше определение «довольно затяжные» (улыбается). Когда на грунте играешь три с половиной часа — это долгий и очень изматывающий матч. По крайней мере для меня.

Сегодня я потратил очень много сил, особенно с учетом жары. Условия были очень тяжелыми.

Конечно, сам виноват, что не закончил матч в трех сетах. В третьем сете у меня было два матчбола на приеме, но я сыграл слишком пассивно. Он воспользовался своими шансами и получил ту поддержку трибун, которая была ему нужна.

После этого матч перевернулся, но в четвертом сете мне удалось снова собраться.

Счет, возможно, не отражает того, насколько тяжелой была игра. Это был очень непростой матч.

Он играл на высоком уровне, был очень заряжен с первого розыгрыша. Было видно, что он четко понимает, как хочет действовать тактически. Он настоящий боец.

Мы раньше не встречались, но я видел несколько его матчей. Он отлично борется и в целом конкурентоспособен.

Для меня это очень хорошая победа. Конечно, неидеально проводить на корте почти четыре часа, но победа есть победа, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Хачанов завалидолил, Швентек спасли от хозяйки, Рыбакина — аут. Главное с «Ролан Гаррос».

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше