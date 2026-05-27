Джокович о матче с Руайе: «Сам виноват, что не закончил в трех сетах»

— Два матча позади, оба получились довольно затяжными. Как вы оцениваете свой уровень и физическое состояние?
— Не знаю, нравится ли мне ваше определение «довольно затяжные» (улыбается). Когда на грунте играешь три с половиной часа — это долгий и очень изматывающий матч. По крайней мере для меня.
Сегодня я потратил очень много сил, особенно с учетом жары. Условия были очень тяжелыми.
Конечно, сам виноват, что не закончил матч в трех сетах. В третьем сете у меня было два матчбола на приеме, но я сыграл слишком пассивно. Он воспользовался своими шансами и получил ту поддержку трибун, которая была ему нужна.
После этого матч перевернулся, но в четвертом сете мне удалось снова собраться.
Счет, возможно, не отражает того, насколько тяжелой была игра. Это был очень непростой матч.
Он играл на высоком уровне, был очень заряжен с первого розыгрыша. Было видно, что он четко понимает, как хочет действовать тактически. Он настоящий боец.
Мы раньше не встречались, но я видел несколько его матчей. Он отлично борется и в целом конкурентоспособен.
Для меня это очень хорошая победа. Конечно, неидеально проводить на корте почти четыре часа, но победа есть победа, — сказал Джокович на пресс-конференции.
