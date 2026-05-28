Андреева о блокнотах, которые ведет с каждого матча: «Ничего не выкидываю. Может, когда-нибудь сделаю свой музей»

— Мирра Андреева версии год назад проиграла бы этот матч, если смотреть из точки, когда было 15:40 на своей подаче в начале второго сета?
— Возможно. Мне кажется, такое возможно. Сейчас, считаю, в плане психологии и того, как отношусь к счету и тому, что происходит на корте, я намного-намного лучше. Чувствую разницу и по игре, и по внутреннему состоянию тоже.
На самом деле я очень плоха в таких вот разговорах «как могло бы быть», «что бы было» — но мне кажется, что наверно да.
— Как вы узнаете турнирные новости? Например, о том, что кто-то высоко сеяный сенсационно проиграл.
— Я подписана на телеграм-каналы некоторые (улыбается). Я в целом люблю следить за турнирами, на которых сама играю или за другими игроками после того, как вылетела. Мини-сплетни, кто там что слышал — я всю такую заварушку люблю. Так что да, на несколько телеграм-каналов подписана.
— Намекаем на то, что вылетела Елена Рыбакина, а вы могли бы сыграть в четвертьфинале.
— А вот этого я даже не знала, не в курсе была, что она в моей половине, так далеко еще не смотрела. Не то что не люблю сетку смотреть, но когда смотришь [в начале турнира], обычно видишь там соперников до второго-третьего круга. Дальше иногда уже только считаю, кто туда идет, кто сюда. Так что тут про нее не знала, но это все равно еще очень далеко, столько матчей, чтобы дойти до четвертьфинала.
— В интервью на корте вас спросили про блокноты, а вы пошутили, что может и покажете, что в них, если выиграете «Шлем». Сколько их у вас, быстро ли они заканчиваются и что планируете с ними потом делать?
— Пока использовала только два блокнота. Начала в Мадриде в 2024-м, это точно помню. Начала писать про каждый матч по страничке. Тот первый блокнот был не новый, уже наполовину использованный. Он кончился в конце прошлого сезона. На этот сезон я взяла новый, пока еще меньше половины использовала.
Что дальше делать с ними, пока не знаю. Знаю, например, у Серены Уильямс есть музей, там и ее аутфиты, и записки всякие. Если уж как-то доберусь до такого же уровня, может быть, сделаю свой музей и туда что-нибудь поставлю. Но, конечно, ничего не выкидываю, сохраняю, — передает слова Андреевой корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.
Хачанов завалидолил, Швентек спасли от хозяйки, Рыбакина — аут. Главное с «Ролан Гаррос».